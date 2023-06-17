الجمعية الفلكية الفلسطينية تحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، مساء اليوم السبت ، أن موعد أول أيام عيد الأضحى 2023 سيكون يوم الأربعاء 28 من شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية أنه وفقًا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد غداً الأحد الساعة 07:37 صباحاً، وعليه يكون عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، وفقاً لصفحتها على موقع «فيسبوك».

تحري هلال شهر ذي الحجة

يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى السلطات السعودية عملية تحري هلال شهر ذى الحجة غدا الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يونيو الجاري.

وفى حالة إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة، سيكون يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجاري، أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو، سيكون موعد وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.