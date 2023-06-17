مع اقتراب بدء شهر ذى الحجة، يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، تحديد إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية للقطاع الحكومي والخاص.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، أن موعد عيد الأضحي المبارك فلكيًا سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وبناءً على موعد عيد الأضحى، تحدد السلطات السعودية إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية للقطاع الحكومي والخاص.

إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية للقطاع الحكومي والخاص

وفي التفاصيل بشأن إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية للقطاع الحكومي والخاص، ستجرى السلطات السعودية عملية تحري لهلال شهر ذي الحجة مساء غد الأحد الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري.

وفي حالة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، سيتم إعلان يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو، هو الأول من ذي الحجة، وبناءً عليه سيكون يوم الثلاثاء السابع والعشرون من شهر يونيو، موعد وقفة عرفات، والتي يليها أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تحري هلال شهر ذي الحجة

وسيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء الثامن والعشرون من يونيو الجاري، وحددت السلطات السعودية إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية للقطاع الحكومي والخاص، بدءاً من يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من يونيو الجاري، وحتى الثالث من شهر يوليو 2023، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وبدأت السلطات السعودية استقبال أول أفواج الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج في الأول من شهر ذي القعدة الجاري، على أن يكون آخر موعد لاستقبال الحجاج الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.