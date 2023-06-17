موعد عيد الأضحى 2023 في تبوك.. اعرف توقيت الصلاة بالمملكة السعودية

أيام قليلة تفصلنا عن واحد من أهم المناسبات الدينية وهو عيد الأضحية، إذ يبدأ الكثيرين من المقيمين بالمملكة السعودية في البحث عن موعد عيد الأضحى 2023 في تبوك، حتى يمكن لأهلها تحديد الموعد المناسب للقاءات الأسرية والعائلية، وارسال التهاني للأصدقاء والزملاء والمعارف.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في تبوك، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الأضحى 2023 في تبوك

كشفت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، فأن موعد عيد الأضحى في تبوك فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فأنه يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد صلاة العيد 2023 في تبوك

ويؤدى المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو في تمام الساعة 6:20 صباحًا، وتستمر فترة صلاة العيد حتي قبيل أذان الظهر.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.