تشكيل هيئة مكتب المهندسين الجديد برئاسة طارق النبراوي.. «بدوي وسعودي» وكيلان

انتخب المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم، هيئة مكتب نقابة المهندسين الجديد، برئاسة النقيب طارق النبراوي، حيث أسفر عن اختيار المهندس أحمد البدوي والمهندس هشام سعودي، لمنصب وكيلي النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، المهندسة زينب عفيفي أمين مساعد صندوق، المهندس محمد حمودة أمين عام مساعد.

أول اجتماع لمجلس نقابة المهندسين بعد استقالة هيئة المكتب

ويذكر أن اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، هو الاجتماع الأول بعد تقدم هيئة مكتب النقابة باستقالتها، على خلفية الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية للنقابة والتي عقدت في 30 مايو الماضي، للتصويت على سحب الثقة من النقيب، واختتمت أعمالها بحالة من الفوضى وإتلاف صناديق التصويت من مجهولين، سبقه بدقائق مغادرة أعضاء اللجنة المشرفة بدون إعلان النتيجة.