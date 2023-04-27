اليوم.. آخر موعد لحجز رحلات الحج السياحي في نقابة المهندسين

تغلق نقابة المهندسين المصرية باب حجز رحلات الحج السياحي، اليوم، بعد مد فترة الحجز من 17 إبريل حتى 27 إبريل الجاري، وتستقبل النقابة طلبات الحجز السياحي من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

حجز رحلات الحج السياحي

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بنقابة المهندسين، في بيان أن اليوم هو آخر أيام استقبال طلبات حجز رحلات الحج السياحي التي تقدمها النقابة للأعضاء، كما حددت إدارة العلاقات العامة الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحجز بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بعد إعلان الفوز بقرعة الحج.

وقالت النقابة إنها توفر أكثر من مستوى لرحلات الحج السياحي المستوى البري، والاقتصادي، مستوى 5 نجوم، على أن يكون مقدم الاقتصادي والبري 20100 جنيه، ومقدم مستوى 5 نجوم 40100 جنيه.

عودة العمل في النقابة

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهندسين أن النقابة العامة تستأنف العمل من يوم السبت الموافق 29 إبريل الجاري، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، على أن يبدأ العمل من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء.