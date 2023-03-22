نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بعيد الأم وتكرم المثاليات (صور)

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، حفل تكريم الأمهات المثاليات تحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية مساء الثلاثاء، فى نادي المهندسين بسابا باشا، وسط حضور عدد كبير من المهندسين وأسرهم.

نقابة المهندسين

وهنأ الأستاذ الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، السيدات والمهندسات وكل أم مصرية بعيدها، واصفها بصمام أمان البيت، لاحتوائها أبنائها، وتحملها المسئولية بكل رعاية وحب وتقدير، فهي سند المجتمع ولمصر.

وهنأ المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، المهندسات وأمهات المهندسين بعيد الأم، فهي المناسبة المنتظرة كل عام، لما تحمله من حب وتقدير ورد للجميل، مُشيدا بنشاط اللجنة الاجتماعية والثقافية وحرصهم على تنفيذ الفعاليات المميزة.

بينما تقدم الدكتور حسن لطفي، أمين نادي المهندسين بالإسكندرية، باسمى التهانى والعرفان للأمهات، فهن عماد الأسرة، وهي عماد المجتمع والوطن، فإن صلح الأبناء صلح الوطن بأكمله بفضل الأم المصرية، التي على يديها ينمو المجتمع ويتقدم.

اللجنة الاجتماعية والثقافية في نقابة المهندسين بالإسكندرية

وهنأ المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، الأمهات، مؤكدا أن تنظيم احتفالية عيد الأم، من أهم الفعاليات التي تحرص اللجنة على تنظيمها كل عام، تقديرًا للأم المصرية وكفاحها فى تربية الأبناء، ومنهم المهندسين بناة المستقبل، كما تقدم بالشكر للمساهمين فى تنظيم الفعالية وإخراجها بشكل ملائم.

وكرم رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الأمهات المثاليات، وقدم شهادة تقدير تقديرًا لهن، فضلا عن بعض الهدايا التذكارية، وتم التقاط الصور التذكارية في نهاية الحفل.

حضر الفعالية أعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد، الدكتور حسن لطفي، المهندس كريم عزت، المهندس أحمد محمود، المهندس محمد سعيد.