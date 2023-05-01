كشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية أسماء الفائزين في قرعة الحج 1444، لكافة المستويات السياحية «الفاخر 5 نجوم والاقتصادي والاقتصادي تحسين 5 نجوم والبري»، والبالغ عددهم 105 مهندسين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسماء الفائزين في قرعة الحج 1444من نقابة المهندسين بالإسكندرية، بحسب ما أعلنه الدكتور هشام سعودين رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

أسماء الفائزين في المستوى الاقتصادي تحسين 5 نجوم

وجاءت أسماء الفائزين في المستوى الاقتصادي تحسين 5 نجوم، ضمن أسماء الفائزين في قرعة الحج 1444 من نقابة المهندسين بالإسكندرية كالتالي:

- مصطفى محمد السيد محروس السيد شلش

- ملكة مصطفى محمد زغلولة

- أسامة شوقي أحمد محمد نور الدين

- إيناس عبد العزيز عبد الحميد أحمد

- أحمد علي عبد الرؤوف محمد

- الشيماء علي عبد الرحمن محمد

- محمود شعبان علام سالم نويصر

- محمد عمر أحمد نور

- علي حلمي علي

- جيهان محمد محمد مسعود

- نعمة خليل محمد

- رشا محمد عبد الحميد محمد

- السيد سعيد علي شعبان

- محمد فوزي فوزي الخولي

- إيمان محمد محمد عشرة

- أحمد كامل محمد رضوان

- سامية نعمان محمد عمر

- هدى رضوان عبد المجيد

- فاروز محمد صابر فاروز ألماظ

- شريف أحمد محمد أحمد السيد أحمد

- أماني عطية أحمد عطية

- أحمد السيد حسن علي

- أحمد محمد أحمد الشاذلي

- منال فتحي عبد النبي عبد الرحمن

- عماد طلعت محمد فوزي حسن

- إسراء سليمان عوض سليمان

- محمد عبد الله علي حسن محمود

- آيات عادل فؤاد عبد الرحيم الميهي

- أحمد سعد علي زغلول

- عفاف محمد عبد التواب درويش

- وائل محمود محمود الشريف

- فاتن محمد الشحات أحمد الرياني

- سعاد توفيق محمد خليل

- مصطفى عزت مصطفى عبد الحليم

- ناصر إبراهيم السيد محمد

- سحر السيد عبد العظيم

- إسلام حسن إسماعيل حسين أحمد

- نجلاء عبد الباسط عبد الحميد عبد الحميد

- حسن إسماعيل حسين أحمد

- تهاني صلاح الدين ياقوت إبراهيم

أسماء الفائزين في المستوى الاقتصادي

وجاءت أسماء الفائزين في المستوى الاقتصادي ضمن أسماء الفائزين في قرعة الحج 1444 من نقابة المهندسين بالإسكندرية كالتالي:

- أسماء إبراهيم حنفي محمود

- حسن أحمد محمد ماضي

- محمد أحمد السيد محمود

- محمود محمد حسن زايد

- أحمد عصام محمد عبد الحميد

- هناء عبد الهادي حماد عبد الهادي

- سعاد قطب سعيد أبو يوسف

- سناء حسن توفيق حسن

- حسن عبد الباسط عبد العزيز الباسطي

- صفاء حسن خليل نمير

- عبير محمد محمد عبد اللطيف

- محمد محمد عبد اللطيف الحرنجي

- إيهاب نبيه السيد علي

- محمد أنور إبراهيم الجزاوي

- شيماء مهدي عبد الحميد النحلة

- محمد إبراهيم حسن عزوز

- محمد إبراهيم عبد الحافظ عبده

- منى عبد الوهاب عبد الله راضي

- أحمد إبراهيم مصطفى إبراهيم

- منى سالم محمد سالم

- محمد حسن عبد العزيز حسين

- مجدي شوقي أبو المعاطي جابر

- سارة السيد أحمد عبد الفتاح لاشين

- محمود جمال شحاتة حسين عسل

- يحيى أكرم أنور حسن سليمان

- موزة بدري علي محمد

- أحمد شريف محمد عبد المجيد الجمسي

- إيفاء علي علي موسى

- نادية علي حسن المحلاوي

- عمرو عبد الهادي عبد الحميد

- بسمة خميس محمد محمد

- نصر محمود سليم

- دعاء محمد أحمد رفعت

- ماجدة عباس علي نصر

- محمد مصطفى محمد محمود الطوخي

- نجوى مصطفى محمد الطوخي

- ياسمين محمد السيد الصردي

أسماء الفائزين في المستوى البري

وجاءت أسماء الفائزين في المستوى البري، ضمن أسماء الفائزين في قرعة الحج 1444 من نقابة المهندسين بالإسكندرية كالتالي:

- أحمد ربيع محمد عبد السلام شاهين

- إيمان إمام مصطفى

- أحمد شريف أحمد عبد الحميد الدخاخني

- عايدة السيد أحمد شوادة

- أماني سيد مصطفى محمد

- فدوى محمد شلبي محمد عسل

- محمد أحمد محمد هيكل

- صابرين أحمد محمود علي عبد المجيد

- عمرو محمود محمد محمد فواز

- علي نوبي علي مكي

- أسامة عجيب سيد أحمد أحمد العكل

- محمد سعد محمد جاهين

- سارة سمير مصطفى زايد

- أحمد قدري صبحي سليمان محمد

- عبير خليل عبد الجواد خليل

- جمال خليل عبد الجواد خليل

- عاشور موسى حسين موسى

- لبنى إسماعيل عبد القادر علي

- رضا محمد سيد عبد الله

- نصر نوبي علي مكي

- أحمد عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن الزيات

أسماء الفائزين في المستوى الفاخر 5 نجوم

وجاءت أسماء الفائزين في المستوى الفاخر 5 نجوم ضمن أسماء الفائزين في قرعة الحج 1444 من نقابة المهندسين بالإسكندرية كالتالي:

- إيهاب حسن محمد النسر

- سماء عبد العزيز محمد عبد الهادي

- فاطمه أحمد عمر شتيوي

- مرفت أنور دويدار محمد

- بدرية إبراهيم محمد عبد السلام

- أيمن محمد محمد نمير

- دينا معوض أحمد إبراهيم عزب

أعداد الفائزين في قرعة الحج 1444 من نقابة المهندسين بالإسكندرية

وقال المهندس وليد ماضي، رئيس لجنة الرحلات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه فاز في المستوى الاقتصادي تحسين 5 نجوم، 40 مهندسا، بينما فاز بالمستوى الاقتصادي 37 مهندسا، وفاز بالمستوى البرى 21 مهندسا، والمستوى الفاخر 5 نجوم 7 مهندسين.