الشعب الجمهوري: مشاركة مصر بمبادرة حل الأزمة الروسية الأوكرانية يؤكد قوتها الدولية

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في وفد رؤساء المبادرة الأفريقية للمساهمة في التواصل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية يؤكد قوة مصر الدولية وحنكتها في سياساتها الخارجية.

الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على سفينة الاقتصاد العالمي

وأوضح أبو هميلة في تصريحاته لـ«الوطن» قائلا «الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت أزمة معنية بها دول العالم بأكملها كونها ألقت بظلالها على سفينة الاقتصاد العالمي وتسببت في مشكلات كبيرة للسكان العالم والتي يأتي أولها اختناق سلاسل الإمدادات العالمية لتتوريد الحبوب بإعتبار كلا الدولتين سلة العالم الغذائية».

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب قائلا «وجود مصر على رأس وفد المبادرة الأفريقية المساهم في حل الأزمة دليل قاطع على مدى حرص العالم للإنصات والاستماع إلى الصوت والحل المصري، خاصة بعد أن أصبح حل الأزمة برهون بالتفاف دولي وعالمي كبير».

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قد وصل لمدينة سان بطرسبرج الروسية ضمن وفد المبادرة الإفريقية للمساهمة في التواصل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.