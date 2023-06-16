أخبار لبنان.. نائب رئيس مجلس النواب يقترح إجراء انتخابات مبكرة

اقترح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد في حال لم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

بو صعب: الحوار في لبنان هو الباب الأفضل

وقال بو صعب في تصريحات صحفية بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: «ما عرفته من الرئيس بري أن الحوار هو الباب الأفضل ولكن إن كان الفرقاء لا يريدونه فهو مستعد للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية».

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: «اقترحت على الرئيس بري ان نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن انجاز الاستحقاق الرئاسي».

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخارب رئيس في الدورة الأولى

وكان مجلس النواب اللبناني فشل، منذ يومين، في انتخاب رئيس للبلاد في دورته الأولى، وفي الجلسة التي عقدت اليوم وبعد قرابة خمسة أشهر من آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس، والتي كانت مكتملة النصاب البالغ 128 نائبا، حيث حصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتا، الوزير السابق سليمان فرنجية 51، ورقة بيضاء 1، الوزير السابق زياد بارود 6، أوراق ملغاة 1، قائد الجيش جوزيف عون 1، لبنان الجديد 8.

ووصف عدد من النواب في لبنان الجلسة بأنها غير دستورية، وطالبوا بإعادة التصويت، حيث أنه باحتساب الأصوات يتبين العدد 127، وبالتالي هناك ورقة مفقودة.

ويحتاج أي مرشح في الدورة الأولى إلى 86 صوتا للفوز بمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية، وفي الجلسة الثانية يحتاج إلى 65 صوتا أي النصف زائد واحد.

منصب رئيس الجمهورية في لبنان شاغر منذ أكتوبر 2022

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر من العام 2022، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبنان في وقت لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب الشاغر حتى الآن.