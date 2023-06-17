ما هو سن الأضحية من الماعز؟.. دار الإفتاء تجيب

يقترب عيد الأضحى المبارك، حيث تفصلنا عنه أيام قليلة، وفي ظل ذلك تكثر الأسئلة حول الأضحية وأحكامها وشروطها، وقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل فيه صاحبه عن سن الأضحية من الماعز، وهو الأمر الذي أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

سن الأضحية من الماعز

وقالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على السؤال، عبر موقعها الرسمي، إن أقل سن للأضحية من الإبل أن تكون في سن 5 سنوات، أما بالنسبة للبقر، فحددتها بسنتين، واستثنت دار الإفتاء ما دون ذلك من السن، في حالة واحدة، وهي إذا كانت الأضحية سمينة وفيرة اللحم، وحددت وزنها في هذه الحالة بألا يقل عن 350 كيلوجراما قائما تقريبا.

أما بالنسبة للأضحية من الضأن فحددتها بستة أشهر، أما عن سن الأضحية من الماعز، فحددتها دار الإفتاء بسنة واحدة.

ما تجزئ عنه الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها، أن الشاة تجزئ عن التضحية بها عن واحد فقط، أما البدنة أو البقرة فهي تجزئ عن 7 أشخاص، وذلك لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ؛ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا هو قول أكثر أهل العلم، وأن ذلك روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.