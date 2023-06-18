طرح لحوم في 37 مجمعا استهلاكيا بالمنوفية قبل العيد.. الكيلو بـ160 جنيها

تعرض المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين في محافظة المنوفية، اللحوم البرازيلية والسودانية بأسعار مخفضة، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد المنافذ إقبالا كبيرا من المواطنين، بحسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار اللحوم المخفضة في المجمعات الاستهلاكية بالمنوفية

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أن المجمعات الاستهلاكية تعرض اللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيها للكيلو الواحد، مؤكداً أن الإقبال كبير من المواطنين على شراء هذه اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «الجمال»، أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية والبرازيلية قبل قدوم العيد المبارك، نظرا لزيادة الإقبال على شرائها، مشيراً إلى أن المنافذ تغطي كل المراكز على مستوى المحافظة.

عدد الجمعيات الاستهلاكية

وأوضح، أن 37 مجمعا استهلاكيا في المنوفية تعرض اللحوم البرازيلية والسودانية، موزعة على المراكز والمدن بالمحافظة، تسهيلا على المواطنين، في إطار خطة الوزارة والمحافظة لتقديم اللحوم بأسعار مخفضة.

وأكد، انتظام ضخ اللحوم والسلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، خاصة مع الإقبال من المواطنين على الشراء قبل عيد الأضحى المبارك، بخلاف المنافذ المتنقلة التي تعرض اللحوم بأسعار مخفضة في القرى البعيدة عن المدن لكي يستفيد الجميع من هذه الخدمات.