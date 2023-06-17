وكيل «طاقة النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشاركة مصر ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، توضح الجهد الكبير الذي تقوم به مصر لتحقيق السلام عبر جهد إفريقي مشترك، مشيدا بموقف مصر تجاه القضايا والملفات المختلفة.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم السبت، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العديد من الدول، كما أدت إلى نقص كبير يتعلق بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل 23%، ما يشكل خطورة واضحة على دول إفريقيا تحديدا.

وأفاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأن مصر تسعى من خلال مشاركتها بالمبادرة الأفريقية، التي يترأسها المهندس مصطفى مدبولي نيابة عن رئيس الجمهورية إلى تسوية النزاع القائم بين البلدين بالوسائل السلمية، موضحا أن هذا الدور يساهم في إنهاء المعاناة الإنسانية التي تلحق بملايين البشر.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وصلا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يترأس مدبولي وفد مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في الزيارة التي يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا.

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة، رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.