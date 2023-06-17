أزهري لـ«قناة الناس»: أجر الوقوف بعرفة العتق من النيران وجنات النعيم

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ ركن الوقوف بعرفة أساسي لصحة الحج وأن فضله عظيم مثلما يتسع فضل هذا اليوم الجميع، سواء الواقفين على عرفات أو حتى العابدين في أنحاء الأرض سائحين طالبين فضل الله وعفوه.

الروبي: من هم عتقاء يوم عرفة من النار في هذا اليوم؟

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ فضل الوقوف بعرفة وقبول الله – عز وجل – له، لا يكافئه ولا يعدله إلا العتق من النيران، وعباد الرحمن في هذا اليوم يباهي الله بهم ملائكته في السماء.

الواقفين بعرفه وراثي جنات النعيم ويباهي الله بهم ملائكته

وتابع أن الانسان حينما يقف على صعيد عرفات وهو يرجو من الله الرحمة والمغفرة والقبول فإنه سبحانه تعالى يتقبله بقبول حسن ليكون من عباد الله المرحومين المقبولين وعتقاءه من النار ووراثي جنات النعيم والكريم سبحانه يكرم عباده في هذا اليوم وكذلك حجاج البيت الحرام مباهيًا بهم ملائكته في السماء وهنا يكفر الله عنهم السيئات ويضمن عنهم التبعات ويحط عنهم الخطيئات ويغفر لهم الزلات سبحانه وتعالى يتقبلهم بالخير كله.