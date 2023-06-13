موعد يوم عرفة.. يؤدى فيه ركن الحج الأعظم ويغفر الله لعباده

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وينتظر المسلمون هذا العيد لرؤية شعائر أداء فريضة الحج وذبح الأضاحي، فضلا عن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ويعد يوم وفقة عرفات من الأيام المباركة والتي لها فضل كبير عن غيرها من باقي الأيام، لذا يكون موعد يوم عرفة محل اهتمام الكثيرون.

موعد يوم عرفة

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية موعد يوم عرفة، ويكون فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 9 من ذي الحجة هجريا والموافق 27 من يونيو 2023 ميلاديا، ويكون يوم عيد الأضحى الأربعاء 10 من ذي الحجة 1444، والموافق 28 يونيو 2023.

موعد يوم عرفة.. أحد أهم أركان الحج

يعد موعد يوم عرفة، من أفضل الأيام، فيه يقف الحجاج على جبل عرفة، كأحد أهم أركان الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة»، حيث يقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

تاريخ يوم عرفة

ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوافق فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 9 من ذي الحجة هجريا والموافق 27 من يونيو 2023 ميلاديا.

ووردت عدة أحاديث نبوية تتحدث عن فضل يوم عرفة منها: ما رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبراً»، وما روته عائشة عن النبي أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم».

مناسك يوم عرفة

وحددت دار الإفتاء المصرية مناسك يوم عرفة، موضحة أن الحاج يخرج مع شروق يوم عرفة إلى «نمرة»، فيبقى بها إلى صلاة الظهر، فيصليها هي والعصر جمع تقديم.

وعقب صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يخرج الحاج إلى جبل الرحمة بعرفة أو أي مكان بها فيقف بها حتى غروب الشمس، ثم يتحرك من عرفة بعد الغروب حتى يصل إلى المزدلفة، فيصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء، ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلي الفجر بها، صباح يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة.