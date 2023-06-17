يتطلع الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمعرفة موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة الشرقية، للتقدم بأوراقهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة الشرقية

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه من المقرر أن يكون 1 يوليو هو موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023

- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

- إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

- شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2023

- الدخول على الموقع الرسمي لتنسيق الصف الأول الثانوي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم .

- تسجيل البريد الإلكتروني، وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب باستخدام كود الطالب.

- كتابة اسم الطالب، ثم الضغط على زر الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

قم بالاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

- الضغط على زر ملء الرغبات.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- الضغط على اختيار مراجعة الرغبات.

- الضغط على زر حفظ الرغبات

تنسيق الصف الأول الثانوي 2034 - 2024

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2023- 2024.

وأوضح المحافظ أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة، مشيرا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1177 فصلا دراسيا تستوعب 55 ألف طالب وطالبة.

الجدير بالذكر أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 136838 طالبا وطالبة حضر منهم 135706 طلاب وطالبة ونجح منهم (116583) طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.