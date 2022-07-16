رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا 2022.. اعرف موعد تسليم الملف

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022، موضحة أن التقديم متاح الآن للطلاب عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويجب على الطلاب اتباع كافة الخطوات الخاصة بالتقديم من حيث كتابة البريد الإلكتروني واختيار المدرسة بحسب الحد الأدنى المعلن من قبل كل مديرية.

ضوابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا

تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022 يتوقف على مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية بحيث يشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ويختلف من محافظة لأخرى وتوجد استثناءات لأصحاب المجاميع المرتفعة خاصة في محافظة القاهرة، فيحق للطالب الحاصل على مجموع أعلى من 266 درجة التنسيق على مدرسة خارج المربع السكني.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022

رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022 متاح الآن على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم، ويشمل مجموعة من الصفحات وهي صفحة الملف الشخصي وصفحة معلومات التنسيق وصفحة خريطة التنسيق وصفحة تقديم الرغبات وصفحة مراجعة الرغبات.

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية، أن تقديم الصف الأول الثانوي 2022 للمدارس يبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن استلام الملفات الورقية يتم على أساس الكثافة المحددة لكل مدرسة.

وأضافت المديريات في خطابها للمدارس، أنه غير مسموح بقبول أي تبرعات أو أي مبالغ مالية أثناء تسلم الملفات من الطلاب، مشددة على ضرورة استيفاء الطلاب الأوراق المطلوبة للتقديم واستخراج بيان النجاح للشهادة الإعدادية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

- ملف تقديم ثانوي.

- شهادة نجاح الإعدادية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية وصورتين منها.

- عدد 6 صور.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات.

- بالنسبة للطلاب الأيتام صورة شهادة وفاة الوالد.