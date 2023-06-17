أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة القليوبية اعتبارا من الأربعاء الماضي حيث جرى فتح باب القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام للسنة الدراسية 2023 - 2024 عقب اعتماد المرحلة الأولى لتنسيق نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023

تستعرض «الوطن» موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة القليوبية والأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي وتنسيق الثانوي العام بالمحافظة عقب اعتماد المحافظ التنسيق الأسبوع الماضي

تنسيق الصف الأول الثانوي

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن محافظ الإقليم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد تنسيق القبول بمرحلة الثانوي العام بحد أدني 225 درجة لكافة المدارس بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى وجرى استثناء الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو أكثر من شرط التوزيع الجغرافي حيث تحدد موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة القليوبية اعتبارا من اليوم التالي للاعتماد حيث انطلقت فعاليات التقديم الأربعاء الماضي لمدة شهر.

موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جرى فتح باب التقديم لمرحلة الثانوي العام وفق الموعد المحدد لتقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة القليوبية الأسبوع الماضي على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة لمدة شهر، حيث من المقرر بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه خلال موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة القليوبية حددت المديرية الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس كالتالي :

- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام ومرفق به أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و صورتين من البطاقة الصحية و الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم

- صورة بطاقة ولي الأمر

- 4 صور شخصية حديثة

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي وتكتب بخط واضح

- 2 طابع مهن تعليمية و1 طابع تعليمي وملف ورقي وحافظة بلاستيك بكبسولة