نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.. تعرف على تفاصيله

كشفت الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

إزاحة الستار عن نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

وأزاحت وزارة التربية والتعليم، الستار عن تفاصيل نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري؛ ليكون نموذجا استرشاديا للطلاب ليلة الامتحان، وتدريبا عمليا على النموذج ليلة امتحان اللغة العربية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة استفادة الطلاب من نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، المتاح حاليا على الموقع الرسمي ليستطيع الطلاب اختبار أنفسهم ومعرفة إجابتهم بعد حل النموذج؛ لأنه سيكون البروفة النهائية قبل أدائهم الامتحان الرسمي صباح غد في لجان امتحانات الثانوية العامة.

تحميل نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

ويستطيع طلاب الثانوية العامة، تحميل نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، من موقع الوزارة الرسمي، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2- تحميل نموذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بشكل صحيح من لينك الموقع الرسمي كما يلي:

3- اختيار المرحلة التعليمية والسنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

4 - اختيار الفصل الدراسي.

5- اختيار نوع المحتوى.

6 - اختيار مادة اللغة العربية.

7 - تظهر المرحلة الثانوية «الصف الثالث الثانوي - الترم الثاني - نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 - اللغة العربية».

8 - استعراض نموذج امتحان اللغة العربية لـ«الثانوية العامة».

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة وافقت على أن يكون عدد أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة 55 سؤالا، ويكون المجموع الكلي لمادة اللغة العربية «80 درجة».

مواصفات نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

كما تكون مواصفات الامتحان على النحو التالي:

أ- 4 أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية «10 درجات».

ب- 51 سؤالا موضوعيا بامتحان اللغة العربية «70 درجة»