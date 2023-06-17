توجيهات من «التعليم» بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة المواد الأساسية المقرر لها غدا الأحد، وجاءت هذه التعليمات كالآتي..

ـ على جميع الطلاب الأخذ في الاعتبار أن كراسة الأسئلة لمادة اللغة العربية تحتوى على 55 سؤالا، منها 51 سؤالا اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية، ويتم أداء الامتحان في فترة زمنية واحدة مدتها 3 ساعات تبدأ من التاسعة صباحا.

ـ سوف يتسلم الطالب ورقتى إجابة، ورقة إجابة البابل شيت لإجابة 51 سؤال اختيار من متعدد وورقة إجابة أسئلة مقالية وعددها 4 أسئلة.

ـ يدون الطالب بياناته على كل ورقة من ورقتى الإجابة والتي سيتم تدبيسهما معا من خلال الملاحظ داخل اللجنة.

ـ تناشد وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للتليفون المحمول لعدم الشكوى من إجراءات التفتيش التي تتم على باب لجنة الامتحانات.