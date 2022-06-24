وضع إبراهيم موسى، معلم خبير لغة عربية، نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، وذلك قبل ساعات من إطلاق الامتحان النهائي لتدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «موسى» لـ«الوطن»، أن نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، يشمل جميع أفرع المادة المقررة على الطلاب وأسئلته اختيار من متعدد وفق نظام الأسئلة الجديد الذي تعقد به امتحانات الثانوية العامة.

وأكد إبراهيم موسى، على طلاب الثانوية العامة، بضرورة التدريب على أكثر من نموذج امتحان اللغة العربية لفهم كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في الصور التالية

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وقدم إبراهيم موسى، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة:

1- قبل كل شيء التزم بملء بياناتك بدقة بحسب تعليمات الملاحظين وخصوصا الاسم رباعياً كاملاً ورقم الجلوس.

2-توجه بالسؤال للملاحظ حول أي شيء تريد الاستفسار عنه أو وجود مشكلة في كراسة الأسئلة أو قطع في ورقة البابل شيت.

3-التزام الهدوء وتجنب التوتر أو الحديث مع أي زميل أو زميلة لك في اللجنة ولا تشغل نفسك بإجابات غيرك.

4- لا تتسرع في الخروج من اللجنة بمجرد الانتهاء من الحل فمراجعتك للحلول ضرورية بعد انتهائك من الإجابة على أسئلة الامتحان.

تعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد التي تضاف للمجموع يوم الأحد المقبل وتبدأ بمادة اللغة العربية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وتعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.