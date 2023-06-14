نموذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023.. «اختبر نفسك»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كنموذج استرشادي لامتحانات الثانوية العامة لنهاية العام، وذلك لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة.

نموذج لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الثانوية العامة يمكنهم الدخول إلى نموذج لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط، وبه نسخة شبيهة لامتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الأحد المقبل، لمعرفة شكل أسئلة وخاصة بعد إضافة الأسئلة المقالية بالامتحانات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، إجابات نموذج لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، ليستطيع الطلاب اختبار أنفسهم ومعرفة إجابتهم بعد حل النموذج الاسترشادي.

تحميل نموذج لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تحميل نموذج لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، كما يلي.

- تحميل نموذج لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- اختيار المرحلة التعليمية والسنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

- اختيار الفصل الدراسي.

- اختيار نوع المحتوى.

- اختيار مادة اللغة العربية.

- تظهر المرحلة الثانوية «الصف الثالث الثانوي - الترم الثاني - نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 - اللغة العربية».

- استعراض نموذج امتحان اللغة العربية لـ«الثانوية العامة».

عدد ونوع أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

- عدد أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة 55 سؤالا.

- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية «80 درجة».

- 4 أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية «10 درجات».

- 51 أسئلة موضوعية بامتحان اللغة العربية «70 درجة».