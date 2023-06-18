جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني في كفر الشيخ.. تبدأ 15 يوليو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدر الثاني

وتستعرض «الوطن» امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني بمحافظة كفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب امتحاناتهم كالتالي:

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: الرياضيات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

جدير بالذكر أنّه يتم عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الخميس 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.