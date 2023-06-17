بالأسماء.. فوز 9 مرشحين بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
09:49 م | السبت 17 يونيو 2023
إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية
أعلن مدحت عادل حجاج رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن فوز 9 مرشحين من أصل 11 مرشحًا تقدموا للمنافسة على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورة 2023-2027م، وجاء أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية بكلاً من:
الفائزون في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية
أحمد الوكيل 956 صوت
عمرو مصيلحي 950 صوت
أحمد صقر 945 صوت
محمد فتح الله 941 صوت
ياسر المناويشي 938 صوت
أحمد حسن 936 صوت
عمر الغنيمي 936 صوت
محمد حفني 929 صوت
شريف بقطر 915 صوت
إجمالي التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية
فيما لم يوفق في انتخابات تجارية الإسكندرية كلا من المرشح حازم المنوفي الذي حصل على 102 صوت وإبراهيم أبو الحسن على 101 صوت، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 961 صوتًا والأصوات الباطلة 69 صوتًا، وإجمالي الأصوات 1030 صوتًا.
جدير بالذكر أن عدد الناخبين بلغ 44 ألفا و364 ناخبا، وهم الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، منذ انطلاقها في التاسعة من صباح اليوم.