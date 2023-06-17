بالأسماء.. فوز 9 مرشحين بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية

أعلن مدحت عادل حجاج رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن فوز 9 مرشحين من أصل 11 مرشحًا تقدموا للمنافسة على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورة 2023-2027م، وجاء أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية بكلاً من:

الفائزون في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

أحمد الوكيل 956 صوت

عمرو مصيلحي 950 صوت

أحمد صقر 945 صوت

محمد فتح الله 941 صوت

ياسر المناويشي 938 صوت

أحمد حسن 936 صوت

عمر الغنيمي 936 صوت

محمد حفني 929 صوت

شريف بقطر 915 صوت

إجمالي التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

فيما لم يوفق في انتخابات تجارية الإسكندرية كلا من المرشح حازم المنوفي الذي حصل على 102 صوت وإبراهيم أبو الحسن على 101 صوت، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 961 صوتًا والأصوات الباطلة 69 صوتًا، وإجمالي الأصوات 1030 صوتًا.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين بلغ 44 ألفا و364 ناخبا، وهم الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، منذ انطلاقها في التاسعة من صباح اليوم.