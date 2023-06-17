تطوير الريف المصري لـ28 قرية بتوابعها في دمياط.. توفير حياة كريمة بعد ثورة 30 يونيو

شهدت محافظة دمياط عقب ثورة 30 يونيو، طفره تنموية وإنجازات تخطت كل التوقعات، وتوفير حياه كريمة في كل المجالات، من خلال تطوير الريف المصري، الذي بدأ العمل فيه بمركز كفر سعد، بتطوير 28 قرية بتوابعها، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، موزعة على المركز.

النهوض بالريف المصري بعد ثورة يونيو

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لـ«الوطن»، حرص المحافظة على تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، وفقا لأعلى مستوى بالمشروع القومي الضخم، الذي يستهدف تغيير الواقع، نحو الأفضل، وخدمة أهالي المناطق، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها المحافظة خلال الآونة الأخيرة بعد ثورة 30 من يونيو.

تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة

قال المعتصم بالله الجندي منسق حياه كريمة بدمياط، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن تكلفة المشروعات في 28 قرية بإجمالي 219 تابعا بمركز كفر سعد، بكثافة سكانية تقترب من 250 ألف نسمة لتنفيذ 1378 مشروعا تخطت 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات التى يتم تنفيذها مركزيا ضمن المبادرة.

تطوير الريف المصري بعد 30 يونيو

أكد منسق حياه كريمة بدمياط، أن مشروعات تطوير الريف المصري، ما زالت مستمرة داخل قرى المحافظة، التي انطلقت مرحلتها الثانية خلال الفترة الماضية، لتشمل مركز فارسكور، إلى جانب مشروعات تطوير الريف المصري داخل مركز كفر سعد الذي شهد انطلاق المرحلة الأولى بعد ثورة 30 يونيو.