تفاصيل إصابة 7 مواطنين في تصادم 3 سيارات بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، إصابة 7 مواطنين إثر تصادم بين 3 سيارات ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وأكد مصدر طبي مسؤول، أنه فور تلقي إخطارًا بالحادث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات لم تكن كبيرة وتتراوح بين كدمات متفرقة بالجسم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين تلقوا كامل الرعاية الصحية اللازمة وخرج أغلب المصابين من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم من قبل الأطقم الطبية بمستشفى الباجور.

مدير الأمن يتلقى إخطار بحادث الطريق الإقليمي

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة عدد من المواطنين في حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، حيث جرى تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.