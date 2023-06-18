كبير معلمي اللغة العربية يحذر طلاب الثانوية: «التوتر يضيع نصف المجموع»

قال مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية، إنه مع بدء امتحان اللغة العربية صباح اليوم لطلاب الثانوية العامة، يجب عليهم إبعاد التوتر والقلق عن أنفسهم ليلة الامتحان، ذلك لأن التوتر من الممكن أن يضيع نصف الدرجات.

سلطان: الهدوء النفسي يساعد الطلاب في الحصول على درجات عليا

وأضاف «سلطان» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهدوء النفسي كثيرا ما يساعد الطلاب في الحصول على درجات عليا، حيث إن النصوص المتحررة لابد للطالب فيها أن يبحث عن الكلمة من خلال سياق النص أو الدرس المطروح.

لابد من التأكد من الإجابة قبل الكتابة

وشدد على الطلاب بضرورة عدم التسرع في الإجابة، حيث إنه لابد من التأكد من الإجابة قبل الكتابة في النهاية بكراسات الإجابة، حيث إن النحو يحتاج إلى التركيز بقدر كبير جدًا للخروج بالدرجات العليا.