«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للمكفوفين

أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023، صباح اليوم وذلك في مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي عدد (255) طالبا وطالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون غدا الأحد الموافق 18 /6/ 2023 الامتحان في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).