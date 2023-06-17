8 نصائح من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحان اللغة العربية

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نصائح لطلاب الثانوية العامة لامتحان مادة اللغة العربية، الذي يؤديه الطلاب غدا الأحد في أول أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، نصائح مديرية التعليم بالقاهرة لطلاب الثانوية العامة:

- احصل على قدر كاف من النوم قبل الامتحان.

- توكل على الله وثق في نفسك وقدراتك.

- اقرأ التعليمات والأسئلة بدقة وتأنى حتى تفهم المطلوب.

- انتقل للسؤال التالي إذا تعثرت في حل السؤال.

- قسم وقتك للإجابة عن الأسئلة وخصص وقتا للمراجعة.

- احرص على التركيز ولا تشتت نفسك بأي مؤثرات خارجية.