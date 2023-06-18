«الصحة» تحذر طلاب الثانوية العامة من تناول الشاي ليلة الامتحان

قدم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات قليلة علي بدء الامتحانات الأساسية لهم، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه على طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن تناول الشاي بكثرة خلال المراجعة، حيث إن كثرة تناول الشاي والكافيين تؤدي إلى الشعور بالأرق وعدم القدرة علي النوم.

يُكتفى بتناول العصائر.. لا داعي للشاي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاعتماد علي تناول العصائر والفاكهة خلال فترات ليلة إمتحانات الثانوية العامة والبعد عن جميع العوامل المثيرة للقلق ليلة الامتحان والتركيز وعدم التشتت وضرورة الحصول علي قسط كافي من النوم.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى خطة الوزارة للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة وتركيز سيارات الإسعاف أمام كافة المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفير الزائرة الصحية علي الفصول داخل المدارس لتفادي أي طارئ يمكن أن يحدث للطلاب خلال تأدية الامتحانات.

عدم الخوف من فكرة الثانوية العامة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار التنسيق التام بين وزارة الصحة والسكان والتربية والتعليم لتأدية الطلاب الامتحانات بشكل آمن وصحي لهم، متمنيا التفوق للطلاب وعدم الخوف من فكرة الثانوية العامة والتعامل علي أنها مرحلة دراسية كباقي المراحل التي مرت عليهم من قبل.