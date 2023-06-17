تحرص جريدة «الوطن»، على تقديم المراجعات الشاملة لكل المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2023، للشعبتين الأدبي والعلمي، المقرر لهما، امتحان اللغة العربية غدا الأحد الموافق 18 يونيو 2023، التي تعد أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

ففي ظل التوتر والقلق الذي يستشعره طلاب الثانوية العامة، نرصد في السياق الآتي، مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أبرز وأهم المدرسين المتخصصين.

توزيع درجات امتحان الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، وهي كالآتي:

- المجموع الكلي لامتحان العربي ثانوية عامة 2023: 80 درجة.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- مجموع الأسئلة المقالية لامتحان العربي ثانوية عامة: 10 درجات.