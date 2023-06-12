نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف شكل الأسئلة

تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم، الذي يؤديه نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، وسط إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم لجان الامتحان، أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تم إعدادها ومراجعتها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الدخول وتحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023، من خلال الرابط هنا، موضحة أنه يمكن من خلال الرابط تحميل النماذج التالية :

- استاتيكا باللغة الإنجليزية.

- اللغة العربية النموذج الأول.

- استاتيكا باللغة الفرنسية.

- اللغة الألمانية - لغة أولى.

- اللغة الإنجليزية - لغة أولى.

- اللغة الإنجليزية - لغة ثانية.

- لغة فرنسية - لغة أولى.

- اللغة الإسبانية- لغة ثانية.

- تفاضل وتكامل باللغة الإنجليزية.

- اللغة الألمانية - لغة ثانية.

- تفاضل وتكامل باللغة الفرنسية.

- اللغة الإيطالية - لغة ثانية.

- جبر وهندسة فراغية.

- الجغرافيا.

- تفاضل وتكامل.

- جبر وهندسة فراغية باللغة الإنجليزية.

- جبر وهندسة فراغية باللغة الفرنسية.

- اللغة الفرنسية - لغة ثانية.

- التاريخ.

- ديناميكا.

- اللغة الصينية - لغة ثانية.

- ديناميكا باللغة الإنجليزية.... تحميل النموذج.

النماذج تتيح للطالب التعرف على شكل الامتحانات

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن النماذج تتيح للطالب التعرف على شكل الامتحانات، واختبار مستواه وقدراته قبل بدء الامتحانات.