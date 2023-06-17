مصرع شاب غرقا أثناء ممارسة الصيد في المنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، غرق شاب أثناء الصيد في ترعة القرنين، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفي الباجور، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات

تفاصيل مصرع شاب غرقا في الباجور

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين أن المتوفى شاب يدعى «م.ع» ويبلغ من العمر 28 علم ومقيم بمدينة الباجور، وسقط في المياه أثناء ممارسة هواية صيد الأسماك في ترعة القرنين، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الباجور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع شاب غرقا في ترعة القرنين بدائرة المركز، حيث جرى انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهري، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وكان مركز الباجور، شهد حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي على الطريق الإقليمي في الباجور بالمنوفية، وأصيب 7 أشخاص حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.