في الذكرى الخامسة لرحيله.. نزيف المخ برئ من وفاة ماهر عصام

تحل اليوم 17 يونيو الجاري، الذكرى الخامسة لوفاة الفنان الشاب ماهر عصام، إذ أنه رحل عن عالمنا في 2018، وسط حزن كبير من الوسط الفني بأكمله، إذ تعرض لوعكة صحية داخل أحد المستشفيات نتيجة إصابته بجلطة بالمخ، أدت إلى وفاته عن عمر ناهز 38 عامًا.

مرض ماهر عصام

ماهر عصام عاش أياما صعبة في عز نشاطه الفني، بدأ مرضه عام 2014، عندما أصيب بنزيف في المخ، ودخل في غيبوبة نتيجة ذلك، وبعد إفاقته صرح بأن السبب وراء ذلك هو سقوطه في حمام منزله، فارتطم رأسه في السيراميك ومن ثم حدث له نزيف في المخ، وحاول حينها التغلب على مرضه، إلا أن المنتجين حصروه في بعض الأدوار الصغيرة، ما أدى إلى إصابته بأزمات نفسية، وزاد على ذلك حزنه على وفاة شقيقته ووالدته.

وصية ماهر عصام

وكانت هبة الدهشوري، ابنة خالة ماهر عصام، كشفت لـ«الوطن» سابقا، عن وصية لم تنفذ للراحل، إذ أنه أوصى قبل وفاته بنحو أسبوعين تقريبًا، بأن يُدفن بجوار شقيقته «حنان»، إلا أنّ الأسرة فشلت في تنفيذ تلك الوصية، قائلة: «حاولنا كثيرًا لكن لظروف خارجة عن إرادتنا عجزنا عن دفنه بجوار شقيقته».