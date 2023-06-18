أهالي سوهاج يودعون حجاج الجمعيات بالأغاني والزغاريد (صور)

بالزغاريد والسعف والتهاني، ودّع أهالي الحجاج ذويهم قبل التوجه إلى الأراضي المقدّسة.

«أكثر من 12 سنة وأنا بقدم عليها وانتظر بلهفة وشوق وكل مرة يحصلش نصيب.. المرة دي جه اسمي في قرعة الحج ومكنتش مصدق من الفرحة»، بتلك الكلمات بدأ الحاج محمد جمال، حديثه لـ«الوطن».

وبدموع الفرحة ولسان شاكر، تقول «نادية أحمد»، إنها منذ 20 عاما وهي تحلم بالذهاب إلى بيت الله الحرام، مشيرة إلى أنها كانت تخاف من الموت قبل تأدية فريضة الحج.

مرافقة الذاهبين إلى الحج عادة قديمة

يشير سيد أحمد، مرافق لأحد الذاهبين إلى الحج، إلى أنّ مرافقة الذاهبين إلى الحج عادة قديمة منذ تاريخ الزمن، وهم يذهبون كل عام ويرافقون الحجاج ويباركون كل شخص مسافر إلى بيت الله الحرام.

انطلاق الفوج الأول للجمعيات الأهلية

وقال رأفت السمان وكيل وزارة التضامن بمحافظة سوهاج، إن الفوج الأول للجمعيات الأهلية انطلقت بإجمالي 228 حاجًا إلى مطار الأقصر، وهذا العدد يمثل حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة سوهاج.

تقديم التسهيلات الإدارية وغيرها

وأضاف السمان، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تقديم كل التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع مديرية أوقاف سوهاج ومدرية الصحة والجمعيات الأهلية حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة كما تم تكليف مديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب والواجبات التى يجب الالتزام بها.