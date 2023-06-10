خريطة سفر حجاج سوهاج لأداء المناسك.. اعرف الأماكن والمواعيد

يستعد المسلمون فى بقاع الأرض لعيد الأضحى المبارك وتأدية شعائر الحج الركن الخامس من الإسلام، ليبدأ ضيوف الرحمن لهذا العام مغادرة بلدانهم متوجهين إلى السعودية لأداء شعائر الفريضة.

ويبدأ سفر الفوج الأول من حجاج محافظة سوهاج يوم السبت المقبل 17 يونيو، حيث يتحرك الجزء الأول بالساعة العاشرة صباحا، ويبدأ التجمع بميدان الشبان المسلمين ليغادر وفد ضيوف الرحمن إلى محافظة الأقصر للسفر بطائرة الساعة 7 مساءً من مطار الأقصر، وفقا لحديث رأفت السمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

موعد سفر فوج الحجاج الأول بسوهاج

وأوضح «السمان» أن الحجاج يجب أن يكونوا موجودين بالمطار قبل السفر بـ5 ساعات، لذا يغادر الحجاج المحافظة صباحا، لحساب وقت طريق السفر الذى يتراوح من 3 حتى 4 ساعات وفترة الانتظار.

بينما يتحرك الجزء الثاني من الوفد الأول لضيوف الرحمن بمحافظة سوهاج بالساعة 4 عصرا من ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، ليغادر بطائرة الثانية فجرا من مطار الأقصر أيضا.

228 حاج يغادر سوهاج لأداء الفريضة

وأوضح «السمان» أن عقب سفر الفوج الأول من ضيوف الرحمن بمحافظة سوهاج البالغ عددهم 228 حاجا وحاجة يبدأ سفر الأفواج تباعا، ويحدد مكان التجمع وفقا لأعداد الحجاج بين ميدان الشبان بمدينة سوهاج ومركز البلينا.