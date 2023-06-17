تلاميذ مدرسة بالمنيا يجسدون مناسك الحج.. طواف وسعي ووقوف بعرفة

جسد تلاميذ مدرسة البركة الابتدائية في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، مناسك الحج، ضمن خطة النشاط الصيفي، تزامنا مع توافد الحجاج من كافة بقاع الأرض على بيت الله الحرام في مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج للعام الجاري.

مناسك الحج بخطة الأنشطة الصيفية

وقال الدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية في مركز ملوي، إنه تم في وقت سابق، توجيه قسم المكتبات بإدارة ملوي التعليمية بتفعيل خطة الأنشطة الصيفية بمدرسة البركة الابتدائية، بقيادة حمدي الهواري، مدير المدرسة، وإشراف إيناس أسامة، أخصائية المكتبة، وأسماء عبدالتواب، بالتعاون مع معلمين ومعلمات المدرسة.

الوقوف بعرفة ورمي الجمرات

وأوضح «حسن»، أنه تم الإعلان عن النشاط الصيفي هذا العام من خلال تجسيد أداء مناسك الحج من الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ورمي الجمرات، وطواف الوادع، وفي ختام البرنامج أدى تلاميذ المدرسة أغنية دينية للطالبتين آيات أسامة وإنجي سيد، ورسمت الطالبة رغدة محمد الكعبة المشرفة بمناسبة موسم الحج.

وظهر عدد من التلاميذ من البنين والبنات يرتدون ملابس الإحرام ويجلسون على الرمال تجسيدا للوقوف بجبل عرفة، ثم أخذ التلاميذ يرددون «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك».

وقوبل النشاط الصيفي الذي نفذه تلاميذ مدرسة البركة الابتدائية بملوي بحالة من الاستحسان والإعجاب، حيث انتشرت صور الأطفال وهم يرتدون ملابس الإحرام ويطوفون داخل المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي.