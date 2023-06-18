«حدائق الحيوان»: لا صحة لصور الأسد الهزيل بالإسكندرية وليس لدينا هذا الفصيل

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنَّه لا صحة تماما لما تم تداوله من صور أو مقطع فيديو لأسد هزيل بحديقة الحيوان في الإسكندرية، مؤكداً أنَّ الأسود بحدائق الحيوان التابعة للزراعة تحظى برعاية طبية جيدة وتغذية سليمة ومتوفرة.

رجائي: سلالة متميزة من أسود حديقة الإسكندرية وعليها مظاهر الصحة

وأضاف «رجائي» خلال مداخله هاتفية له لبرنامج «مساء DMC» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة DMC، أنَّ سلالة الأسود والسباع بـ حدائق حيوان الإسكندرية هي سلالة متميزة للغاية وعليها مظاهرة الصحة، مشيراً إلى أن تداول صور غير حقيقة أو قديمة يتم من فترة لأخرى، و«متكرر ومقصود به الإساءة».

لا يوجد بحديقة حيوان الإسكندرية هذا النوع الفصيلة من السباع

تابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: «أقول لطمأنة المواطنين.. عليهم عمل زيارة ميدانية إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية والتأكد من عدم وجود هذا الفصيل من السباع من الأساس، ما يجعل المواطن يتأكد أن السباع على ما يُرام».