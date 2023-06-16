حديقة حيوان الإسكندرية تستعد لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى.. التذكرة بـ 5 جنيهات

استعدت حديقة الحيوان بالإسكندرية لاستقبال زوارها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعد الحديقة من أهم أماكن الفسح في عروس البحر الأبيض المتوسط في ظل توافد على الحديقة الزوار من الإسكندرية ومن محافظتي مطروح والبحيرة، والتأكد من أن جميع الأسود بالحديقة بصحة وعافية جيدة ويتم متابعتهم غذائياً وطبيًا على مدار اليوم.

مستعدون لاستقبال الزوار

وقالت الدكتورة نبيلة وليم مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حديقة حيوانات الإسكندرية استعدت لاستقبال زوار الحديقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتمت كل التجهيزات والعناية بالحيوانات بشكل يومي من خلال قسم الوقاية والعلاج حيث يمر الأطباء يومياً للاطمئنان على صحة الحيوانات وتقديم الرعاية الطبية والوقائية اللازمة، وجرى رفع حالة الطوارئ بمناسبة العيد نظراً لزيادة الإقبال الجماهيري على زيارة الحديقة.

الأسود بصحة جيدة

وأضافت الدكتورة نبيلة وليم أن جميع الحيوانات ومنها الأسد بصحة جيدة إذ يتولى قسم الأغذية بالحديقة تقديم الأغذية المناسبة لكل نوع حيوانات ويقدم لها قسم الأغذية 5 أيام لحوم الحمير الإعدام ويوم لحوم حلال ويوم صيام.

ولفتت إلى أن الحديقة مستعدة للزحام مع تخصيص سيارة إسعاف وبعض رجال الشرطة تحسباً لأي ظرف طارئ وسعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات بالإسكندرية 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهاً للأجانب.