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«الزراعة»: لا يوجد أسد هزيل في حديقة الحيوان بالإسكندرية

كتب:

محمد أبو عمرة
02:23 م | الخميس 15 يونيو 2023
الأسد في حديقة حيوان الإسكندرية

الأسد في حديقة حيوان الإسكندرية

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود أسد هزيل في حديقة الحيوان بالإسكندرية، قائلة إنّ الصورة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبها أسد هزيل مريض بزعم أنّه في حديقة الحيوان بالإسكندرية، غير حقيقية.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزرعة، إنّ الصور غير صحيحة جملة وتفصيلا، موضحا أنّ الأسود في حديقة الحيوان بصحة جيدة ولا يوجد بينها أسد هزيل، والحديقة تم تطويرها وتلقى إقبالا من الزائرين ويتم فتح أبوابها للزوار يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.