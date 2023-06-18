بدائل الثانوية العامة.. 23 مدرسة للتعليم والتدريب المزدوج بالشرقية

أكدت فاطمة حجاج، مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالشرقية، أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج تعد نوعية متميزة من التعليم، والمحافظة بها عدد كبير من تلك المدارس.

بدائل الثانوية العامة في محافظة الشرقية

وقالت مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالشرقية، إن هذه المدارس تعد ضمن بدائل مدارس الثانوية العامة، ويتميز التعليم المزدوج بأن الطالب يدرس مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتدرب فى مواقع العمل على أحدث المعدات والأجهزة، والتخصصات المتاحة في التعليم المزدوج جميعها مطلوبة في سوق العمل.

مدارس التعليم والتدريب المزدوج

وأضافت مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالشرقية، أن درجات القبول في مدارس التعليم والتدريب المزدوج كالتالي:

- السلطان عويس في العاشر من رمضان 185 درجة.

- النسيجية بالعاشر من رمضان 160 درجة.

- الصالحية للتعليم المزدوج بالصالحية الجديدة 160درجة.

- بلبيس «ص بنين» للتعليم المزدوج 185 درجة.

- بلبيس «ص بنات» للتعليم المزدوج 185 درجة.

- المحمدين للتعليم المزدوج فاقوس 160 درجة.

- عامر للتعليم المزدوج بحسينية فاقوس 170 درجة.

- MCV للتعليم المزدوج بالصالحية الجديدة 180 درجة.

- سيكم للتعليم المزدوج ببلبيس 180 درجة.

- مصر الحجاز للتعليم المزدوح بالعاشر 160 درجة.

- حكيم مصر باكو للتعليم المزدوج بالعاشر 160 درجة.

- محمد صابر للتعليم المزدوج بالعاشر 160 درجة.

- السويدي إليكتريك للتعليم المزدوج بالعاشر 220 درجة.

- مديستار للتعليم المزدوج بالشرقية 160 درجة.

- مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج بالعاشر من رمضان 145 درجة.

- برينتكس للتعليم المزدوج بالعاشر 145 درجة.

- فاروق سالم للتعليم المزدوج بالعاشر 145 درجة.

- مجدي الشويخي للتعليم المزدوج بالعاشر 145 درجة.

- سمير الكفراوي للتعليم المزدوج بالعاشر 145 درجة.

- مدرسة آمال بشارة للتعليم 145 درجة.

- التدريب المزدوج (BTM) بالعاشر.

- إيجبت تكستيل للتعليم المزدوج ببلبيس 145 درجة.

- قطون إيجبت للتعليم والتدريب المزدوج ببلبيس 145 درجة.