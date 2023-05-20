وزير التعليم يتفقد لجان الشهادة الإعدادية في عدة مدارس بالدقهلية

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال زيارة رسمية إلى محافظة الدقهلية اليوم السبت، سير العملية الامتحانية لامتحان الدراسات الاجتماعية، آخر امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني.

زيارة وزير التربية والتعليم للمدارس بالدقهلية

وتوجه وزير التربية والتعليم لزيارة مدرستي منية سندوب الإعدادية وشجرة الدر بالمنصورة، لمتابعة تنفيذ مديرية التربية والتعليم للضوابط واللوائح المتفق عليها من قبل الوزارة والمديرية، خاصة بعد تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الماضي.

وأكد مصدر بالتربية والتعليم لـ«الوطن»، أن وزير التربية والتعليم تحرك لزيارة مدرسة منية سندوب وانتقل بعدها إلى مدرسة شجرة الدر، واستقبله ناصر شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وقاما بتفقد سير الامتحان ومتابعة آراء الطلاب حول الامتحان.

إحالة المتسبب في تسريب الامتحان للنيابة

وأشار المصدر أن وزير التربية والتعليم سيقوم بتوقيع قرار إحالة المدرس المتسبب في تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالدقهلية إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة اليوم، والتي حدثت داخل مدرسة في أجا الخميس الماضي، مما تسبب في إلغاء الامتحان وتأجيله لليوم السبت.