القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 33 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك 33 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 199 ذخيرة مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ميدفيديف يصف الرئيس الأمريكي بالمجنون

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس الوزراء الأسبق، دميتري ميدفيديف، جو بايدن، بالمجنون، الغارق في الفساد هو وأسرته ويسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، معربا عبر «تليجرام»، عن أسفه لامتلاك الرئيس الأمريكي أسلحة نووية يوزعها في أوروبا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وغيرها.

وكانت الرئاسة الروسية، قالت في وقت سابق، إن أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا الإمكانية لإعلان موقف سيادي واحد، مضيفة على لسان المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن هناك حربا دائرة بين «موسكو» ومجموعة دول غربية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«الكرملين»: سيادة أوكرانيا مفهوم مجرد للغاية

وشدد بيسكوف على أن الولايات المتحدة تملي على أوكرانيا موقفها، وأضاف المتحدث الرئاسي الروسي، أن سيادة أوكرانيا مفهوم مجرد للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان بوتين، أشار في وقت سابق، إلى مناقشة خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا جميع الجوانب الرئيسية للمشكلة المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية بالتفصيل، مقدما شكره لنظيره الجنوب أفريقي على المبادرة، ووصفها بالمهمة النبيلة.

بدوره، أوضح رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الأزمة الأوكرانية اتفقوا مع بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة «الروسية الأفريقية» في يوليو المقبل.