أمريكا تعلق على تلويح بوتين باستخدام السلاح النووي: «لن نغير وضعيتنا»

علقت الولايات المتحدة الأمريكية على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي لوح فيها بإمكانية استخدام السلاح النووي، وقال بوتين في تصريحاته، إن روسيا يمكن نظرياً أن تستخدم الأسلحة النووية، في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها.

وندد البيت الأبيض، اليوم السبت، بتصريحات بوتين عن استخدام السلاح النووي، ونفى البيت الأبيض، في الوقت ذاته، أن تكون الولايات المتحدة قد أجرت أي تعديلات على وضعها النووي.

بوتين يلوح باستخدام السلاح النووي

فيما أكدت أوليفيا دالتون، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.

وأعلن الرئيس الروسي بوتين، أمس الجمعة، أن بلاده نقلت مجموعة أولى من السلاح النووي إلى بيلاروسيا، منوهاً إلى أن روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من حلف الناتو، قائلاً: «استخدام الأسلحة النووية ممكن إذا واجهنا خطراً على أمننا».

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب لتغيير وضعيتها النووية، بعد قيام موسكو بنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا، وأضاف قائلاً: «لا سبب لدينا لتغيير وضعيتنا النووية، لا نرى أي مؤشر إلى استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي».

بلينكن: أمريكا لن تغير وضعيتها النووية

ورأى بلينكن أن «ما يثير السخرية» هو أن «الرئيس الروسي نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، في حين أنه يبرر غزو أوكرانيا للحيلولة دون حيازة كييف لأسلحة مماثلة»، كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي أيضاً رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشنكو، بسبب قبوله بنشر هذه الأسلحة من موسكو في بلاده.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي إنه يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، مشدداً بالقول: «لن ننجر إلى حرب بوتين التي اختارها، لكن سندعم وسائل الردع للناتو».