آخر تطورات الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا.. تنفيذ 25 معركة في دونيتسك

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بدء تنفيذ الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا، إذ حرصت كييف على عدم الإعلان عن تفاصيل الهجوم لعدة أشهر، لتكن البلاد على الاستعداد التام لشن الهجوم الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي المحتلة من قبل القوات الروسية، كما أعلن زيلينسكي أن الهجوم مخطط له السير بعدة طرق مختلفة.

الهجوم المضاد الأوكراني

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، ذكرت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنّ في يومها الأول من الهجوم المضاد الأوكراني على روسيا، شهد ما يقرب من 25 معركة في عدة مقاطعات تقع جميعها في منطقة دونيتسك.

وبحسب آخر بيانات هيئة الأركان الأوكرانية، استعادت كييف السيطرة على 7 قرى في شرق وجنوب البلاد المحتلة من قبل القوات الروسية كما حققت عدة مكاسب قرب مدينة باخموت، عقب الهجوم المضاد الأوكراني الذي شنته القوات الأوكرانية منذ نهاية الأسبوع الماضي.

مكاسب كييف جراء الهجوم المضاد الأوكراني

وفى السياق ذاته، صرحت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تطبيق التليجرام، أنه جرى تحرير ما يقرب من 7 قرى محتلة من قبل روسيا، في منطقة زابوريجيا الجنوبية، كما تقدمت القوات الأوكرانية نحو 250 إلى 700 متر في اتجاه مدينة باخموت.

ويذكر أن القوات الروسية، قد أعلنت أمس الإثنين أنها صدت هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك قريبا من فيليكا نوفوسيلكا، وقرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة.