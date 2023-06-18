«القومي لعلوم البحار» يحسم جدل قروش الإسكندرية: وجودها طبيعي

أكد الدكتور عادل علي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن وجود اسماك القرش في البحر المتوسط خلال هذه الفترة طبيعي ولا نقلل من قوتها، قائلا: «من المتوقع ظهور أسماك القرش في أماكن متعددة في البحر.. ومش بقلل من قوتها».

علي: أوروبا من الأماكن القليلة التي يظهر فيها اسماك القرش

وأشار عادل علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن أوروبا من الأماكن القليلة التي يظهر فيها أسماك القرش ولكن ظهورها عادي، نافيا حدوث أي طفرة أدت إلى ظهور أسماك القرش على شواطئ البحر المتوسط.

موجودة في فترة التزاوج خلال مايو ويونيو

وطالب الدكتور عادل علي، بعدم التخوف من ظهور أسماك القرش، قائلا: «يجب ألا يتخوف الناس من ظهور أسماك القرش وهي موجودة في فترة التزاوج في شهر مايو ويونيو».