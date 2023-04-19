صلاة العيد الساعة كام؟.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

يستعد المسلمون للاحتفال بعيد الفطار المبارك، الذي يوافق يوم الجمعة 21 أبريل طبقًا للحسابات الفلكية في مصر، وتبدأ فرحة العيد بإقامة الصلاة مع الأسرة والأصدقاء والأحباء في المساجد الكبرى والساحات المخصصة لذلك، ويتساءل الكثيرون عن موعد صلاة العيد الساعة كام؟.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» موعد صلاة العيد الساعة كام؟، لتوضيح مواقيت صلاة العيد فى القاهرة والمدن المصرية.

صلاة العيد الساعة كام في القاهرة؟

وطبقا للحسابات الفلكية يكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21/4/2023، غرة شهر شوال 1444، فإن صلاة العيد في القاهرة تكون في تمام الساعة 5:47 صباحًا، أي بعد الفجر بساعتين إلا 3 دقائق حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 3:51.

صلاة العيد الساعة كام في المدن والمحافظات المصرية؟

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد صلاة العيد في القاهرة 2023، ومواعيد صلاة العيد في كل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة، حيث يتغير موعد صلاة العيد من مكان لآخر وفقًا للحسابات الجغرافية والفلكية.

ويكون موعد صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:46 صباحًا وفي الإسكندرية تنطلق الساعة 5:47 صباحا، ووفقا للحسابات الفلكية تعد مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء أول مدينة تقام فيها صلاة العيد 2023، حيث تقام في تمام الساعة 5:33، أي قبل صلاة العيد في محافظة القاهرة بـ 14 دقيقة، وآخر موعد لصلاة العيد في مصر يكون بمدينة السلوم، حيث تقام في تمام الساعة 6:10 أي بعد القاهرة بـ 13 دقيقة.