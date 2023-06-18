زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ساموا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل دولة ساموا في منطقة أوقيانوسيا، على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض، دون انباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، وفقا لما شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتمتد أوقيانوسيا عبر نصفي الكرة الشرقي والغربي، وتشمل المنطقة كل من أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا.

بؤرة الزلزال جنوب غرب أبيا

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال ساموا، وقعت على مسافة 235 كيلومترا جنوب غرب مدينة أبيا عاصمة ساموا الواقعة جنوبي المحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوة زلزال ساموا، بـ5.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 20 كيلومتر تحت سطح الأرض.