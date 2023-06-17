زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق جزر الكوريل

سجلت السلطات الروسية، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب صباح اليوم السبت، في المحيط الهادي شمال شرق جزر الكوريل، على عمق 40 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وجزر الكوريل، المتنازع عليها بين روسيا واليابان، وتقع بين شبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا وهوكايدو في أقصى شمالي اليابان.

وقالت الإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين، إن الزلزال وقع في الساعة 10:53 صباحا بالتوقيت المحلي «02:53 صباحا بتوقيت القاهرة» في المحيط الهادي، على مسافة 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك.