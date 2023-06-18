زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل شرق روسيا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في بحر أوخوتسك قبالة سواحل جزر الكوريل شرق روسيا، بعمق 437 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويقع بحر أوخوتسك في الحدود الشرقية لروسيا، فيما تتنازع روسيا واليابان على جزر الكوريل، الواقعة بين شبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا وهوكايدو في أقصى شمالي اليابان.

وقالت السلطات الروسية، إن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 256 كيلومترًا شمال قرية ريدوفو بإيتوروب، إحدى جزر الكوريل.