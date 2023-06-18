زلزال جديد بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا.. تعرف على موقعه

شهد وسط تركيا، فجر اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات جراء زلزال تركيا.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن بؤرة زلزال تركيا، وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أوضح في وقت سابق، أن الزلزال بلغت قوته 2.8 درجة، ضرب وسط البلاد، بعمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 83 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من طرسوس جنوب البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط و35 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من نيدا.

وشهد وسط تركيا في وقت سابق، هزات أرضية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزات. وأمس السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات، على عمق 10 كيلومترات.

وأوضح رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة وسط تركيا، وقعت على مسافة 91 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي، من مدينة قهرمان مرعش جنوب البلاد.